Министр медицинского обслуживания Нидерландов ушел в отставку

Министр медицинского обслуживания Нидерландов Бруно Брейнс, который ранее упал в обморок при обсуждении коронавируса, подал в отставку, сообщила Информационная служба правительства страны.

Его обязанности временно будет исполнять вице-премьер, министр здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге, сообщает WNL.

Ранее Брейнс во время обсуждения проблемы распространения нового коронавируса в парламенте Нидерландов упал в обморок – в этот момент депутат хотел задать ему вопрос.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у 2460 человека, умерли 76 человек, передает ТАСС.