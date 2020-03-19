Врач: Препараты с интерферонами не защищают от коронавируса

Никакие препараты с интерфероном не обладают профилактическим действием против китайского коронавируса, заявил газете ВЗГЛЯД врач-пульмонолог Василий Штабницкий.

Министерство здравоохранения 16 марта порекомендовало врачам применять для профилактики защиты от коронавируса спрей с веществом интерферон альфа.

«Ни один из препаратов с интерфероном не является профилактическим средством для вирусных инфекций, включая коронавирус. Кроме иммунизации на данный момент не существует никакой профилактики. Поэтому все предлагаемые в аптеках препараты не спасут от заболевания», – говорит Штабницкий.

Врач поясняет, что каждому необходимо укреплять свой иммунитет другими способами, чтобы организм смог сам противостоять вирусу.

Диетолог Елена Соломатина в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала, что каждый может укрепить свой иммунитет, перейдя на здоровое питание. Для этого следует ввести в рацион больше свежих овощей и фруктов, рыбу и мясо, а также отказаться от употребления алкоголя, фаст-фуда и вредной пищи.

Ранее в Государственной думе одобрили проект закона, дающий правительству право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации и угрозе эпидемии. Таким образом аптеки не смогут завышать цены на препараты.