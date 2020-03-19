В Москве пресекли аферу на миллиард рублей

Правоохранители пресекли в Москве мошенничество при получении крупного кредита по фальшивым документам, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве совместно с ФСБ выявлен факт мошенничества в отношении кредитной организации», – цитирует ТАСС представителя МВД.

По данным правоохранителей, жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных камней. После этого она обратилась в банк, чтобы получить кредит по фиктивным документам.

Отмечается, что материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более одного млрд рублей».

«Полицейскими проведено более 20 обысков в Москве и Московской области. Изъяты около 10 килограммов металла желтого цвета и другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела», – добавили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 млн долларов.