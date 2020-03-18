Путин отменил экзамен для белорусов и украинцев для получения статуса носителей русского языка

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется экзамен для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.

В соответствии с частью 1 статьи 331 федерального закона «О гражданстве РФ», иностранцев или лиц без гражданства по результатам собеседования могут признать носителями русского языка, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее постоянно проживали в России либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы России.

В рамках нового закона носителями языка без прохождения собеседования могут быть признаны граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных законом «О гражданстве РФ», документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также МВД России получило полномочия определять по согласованию с Минпросвещения единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых комиссией на собеседовании с претендентами на получение гражданства.

Газета ВЗГЛЯД писала, что благодаря этим послаблениям число жителей республик бывшего СССР, получивших российское гражданство, может увеличиться на несколько миллионов человек.