Экс-генералу СК Дрыманову вынесли приговор

Московский городской суд вынес приговор экс-начальнику московского главка СК бывшему генералу Александру Дрыманову.

«Дрыманов – 12 лет колонии строгого режима со штрафом 196 млн рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на семь лет с лишением звания генерала и медали за заслуги перед отечеством II степени», – сказал судья, передает РИА «Новости».

Согласно приговору, экс-глава управления собственной безопасности СК России Михаил Максименко по совокупности получил 14 лет лишения свободы, экс-руководитель управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко осужден на 10 лет лишения свободы.

Также с Крамаренко суд решил взыскать 195 млн рублей штрафа, с Максименко – 247 млн, передает ТАСС.

Отмечается, что в деле есть секретные материалы, потому судья огласил лишь вводную и резолютивную часть приговора.

Суд установил, что Дрыманов, его бывший первый зам Денис Никандров и Крамаренко входили в ОПГ, которой руководил Максименко.

Они получили взятку в 1 млн долларов от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) за содействие в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова.

Дрыманова также обвиняли по другому эпизоду взятки, размер которой – 500 тыс. рублей. Он получил ее от Никанорова за продвижение по службе.

Дрыманов – один из нескольких высокопоставленных офицеров, задержанных ФСБ за взятки в рамках масштабной «зачистки» Следственного комитета. В конце июля 2018 года Дрыманову предъявили обвинение по двум эпизодам получения взяток, один связан с возможным получением 200 тыс. рублей, второй – с получением 9 тыс. 950 евро от бывшего первого заместителя начальника столичного главка СК Дениса Никандрова.