Курс евро поднялся выше 85 рублей

Курс евро превысил отметку в 85 рублей, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов курс евро рос на 0,7%, до 83,49 рубля, затем, в 10.35 мск, торговался на уровне 84,65 рубля (+2,12%), передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что доллар краткосрочно на панических настроениях превышал 79 рублей, однако затем откатился ниже 77 рублей.