Курс евро поднялся выше 85 рублей

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18 марта, среда  |  Последнее обновление — 10:55  |  vz.ru
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Российской экономике добавили защиты от китайского вируса

Государство поддержит пострадавших от вируса Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Банк России и правительство рассказали о мерах для поддержки бизнеса и граждан от негативного влияния коронавируса на экономику. Если в 2008 году господдержка была оказана в первую очередь банковской системе, то на этот раз объектом помощи стали малый и средний бизнес. Компаниям этого сектора обещаны налоговые, кредитные и другие поблажки. Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

Константин Арцеулов застал и самые ранние самолеты, и начало космической эрыФото: Фотохроника ТАСС
Ровно сорок лет назад, 18 марта 1980 года, завершилась земная жизнь легендарного человека, одного из пионеров русской авиации – Константина Арцеулова. В отведенные ему восемьдесят восемь лет уместилась целая эпоха. Но самое главное – он впервые в мире создал методику предотвращения едва ли не самых частых авиакатастроф того времени. Как это произошло? Подробности...
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Коронавирус перевел мировую политику в онлайн

Времени ждать ноябрьского саммита в Эр-Рияде уже нетФото: YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС
«Большая двадцатка» в ближайшие дни проведет экстренную встречу, посвященную борьбе с коронавирусом и мировым экономическим кризисом. При этом Трамп, Путин, Си Цзиньпин и другие лидеры никуда не поедут – переговоры пройдут в режиме онлайн-телеконференции. Сумеет ли главный клуб мировых лидеров остановить разрастание кризиса? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Чем для Европы закончится «чрезвычайка»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Вопрос стоит не об убытках, а о выживании целых секторов экономики, которые далеко не сводятся к «туризму». Проблемы ЕС, а вместе с ним и России – в физическом выживании людей, которые в условиях экономического краха останутся без средств к существованию. Подробности...

Как гарантированно спастись от ядерной войны и коронавируса

Антон Крылов, журналист
Благодаря современным технологиям жизнь в деревне уже давно перестала быть синонимом бытового неустройства. Септик, насос, электричество, интернет. До супермаркета, может, подальше, чем в городе, зато без пробок. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Три первоочередные задачи для будущего президента Абхазии

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
22 марта в Абхазии пройдут внеочередные президентские выборы. Основные кандидаты спорят друг с другом мало, но кампания в два тура будет жёсткой. Играют роль факторы воров в законе, отравления политиков и соотношение институтов и улицы. Подробности...
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    Когда появится вакцина от коронавируса

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    Обсуждение: 4 комментария

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      Коронавирус опустошил полки европейских магазинов

      Коронавирус вызвал панику в США и Европе. Люди сметают с полок магазинов товары первой необходимости, но прежде всего туалетную бумагу, санитайзеры для рук и прочие средства личной гигиены. В некоторые магазины выстраиваются огромные очереди
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      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
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          Сообщите ли вы властям о человеке, не соблюдающем режим самоизоляции после приезда из страны с высоким уровнем коронавируса?
          • Сообщу властям

          • Поговорю с ним лично

          • Буду держаться от него подальше

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          • Нет

          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
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              Курс евро поднялся выше 85 рублей

              18 марта 2020, 10:49

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Курс евро превысил отметку в 85 рублей, свидетельствуют данные торгов.

              На открытии торгов курс евро рос на 0,7%, до 83,49 рубля, затем, в 10.35 мск, торговался на уровне 84,65 рубля (+2,12%), передает ТАСС.

              Ранее сообщалось, что доллар краткосрочно на панических настроениях превышал 79 рублей, однако затем откатился ниже 77 рублей.


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