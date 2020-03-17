Нацбанк Украины признал нехватку валюты

Украинская банковская система переживает дефицит наличных долларов и евро в кассах банков, поскольку во время карантина из-за коронавируса на нее резко вырос спрос, сообщает Нацбанк Украины.

Регулятор планирует решать эту проблему вместе с банками, говорится на странице Нацбанка в Facebook.

«В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту», – говорится в сообщении.

При этом в Нацбанке Украины на корреспондетских счетах банков сосредоточено около 8 млрд долларов в безналичной форме. Клиенты получат возможность без проблем переводить валюту на собственные счета, открытые в других банках и конвертировать ее.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий заявил изданию «Страна.ua», что в некоторых банках долларовым вкладчикам предлагают получить свои деньги в евро.

Также, по его словам, на черном рынке курс доллара и евро превышает банковский более чем на гривну. Кроме того, существенно вырос курс продаж валюты и в обменниках.

Ранее депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Дубинский заявил о движении Украины к дефолту.

В понедельник Зеленский поручил минфину Украины провести переговоры с МВФ и другими партнерами, чтобы получить финансовую поддержку для преодоления последствий коронавируса.