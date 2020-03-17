Россия направила гумпомощь Ирану для борьбы с коронавирусом

Российская сторона направила гуманитарную помощь Ирану для содействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Это было сделано, и возможные дальнейшие шаги в этом направлении нами прорабатываются», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

Ранее Иран запросил у российской стороны помощь в борьбе с коронавирусом.

В настоящее время число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 16 тыс., всего жертв 988.

Накануне от коронавируса в Иране умерли пятеро бойцов Корпуса стражей исламской революции.

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