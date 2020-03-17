Вернувшихся из Европы за последние две недели россиян решили проверить на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов обеспечить проверку на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель и всех вернувшихся из-за рубежа и обратившихся за медпомощью с симптомами простудных заболеваний.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: обеспечить проведение лабораторного обследования на COVID-19 всем лицам, вернувшимся в течение двух недель из стран Европы или прибывших транзитом из стран Европы, а также всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления простудных заболеваний», – передает РИА «Новости» текст постановления главного государственного санитарного врача России, опубликованного на интернет-портал правовой информации.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и действует на территории России за исключением Москвы.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки в мире зафиксировано 13 тыс. 903 новых случая заражения коронавирусом, умерли 862 человека. Общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая. Число летальных случаев выросло до 6 тыс. 606 (3 тыс. 388 смертей вне Китая).

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