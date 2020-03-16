В правительстве заявили об отсутствии кризиса в российской экономике

Кризиса в российской экономике сейчас нет, заявил первый зампред правительства России Андрей Белоусов.

«Россия находится в достаточно специфическом положении по сравнению с другими странами, поскольку мы испытываем двойной удар и шок: от снижения мировых цен с примерно 65 долларов еще в начале года до 35 долларов за баррель. На нас влияет нестабильность мировых финансовых рынков, в том числе европейского как нашего крупнейшего торгового партнера, на нас влияет также сокращение ряда традиционных рынков сбыта – это касается и Китая, и Европы» – передает его слова ТАСС.

Белоусов добавил, что Россия не может накачивать спрос для поддержки экономики, как это делают другие страны, это может привести к девальвации рубля.

«Мы долго анализировали механизмы, которые мы могли бы в этих условиях применять, и могу сказать, что пришли к выводу, что те механизмы, которые применяют ведущие страны мира, а именно накачку спроса, для нас сегодня применять рискованно, поскольку рынки пока не стабилизированы и мы можем получить вместо стабилизации обратный эффект – девальвационный, резкое ослабления курса рубля, прежде всего с негативными социальными последствиями», – сказал он.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США обнулила базовую процентную ставку в рамках борьбы с последствиями влияния коронавируса, кроме того, 13 марта президент США Дональд Трамп поручил «до самого верха» заполнить нефтяной резерв США, после чего нефть краткосрочно подорожала.

6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. Белоусов после этого отметил, что Россия вступила в «новую устойчивую реальность», где длительное время придется жить с ценой нефти в 35 долларов за баррель.

При этом в понедельник нефть опустилась до 30 долларов за баррель.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы России к внешним шокам.