Австрия решила запретить россиянам въезд в страну из-за коронавируса

Власти Австрии запретят въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

«Чтобы прекратить дальнейший ввоз вируса из-за границы, будут ужесточены правила въезда. В будущем будет запрещен въезд туристам напрямую из Великобритании, Нидерландов, России и Украины. Будет прекращено авиасообщение с этими странами», – передает слова Курца ТАСС.

До этого Австрия прервала пассажирское ж/д сообщение с Чехией и Словакией.

В пятницу в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что с 16 марта Россия ограничит пассажирские рейсы со странами ЕС из-за коронавируса. При этом сохраняются регулярные рейсы из Москвы в столицы европейских стран и обратно – в том числе в Австрию.

Отметим, что в России благополучная обстановка по коронавирусу, зафиксировано всего 59 случаев коронавирусной инфекции.

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