ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

В Италии, вероятнее всего, сразу заболело очень много людей, и они могли не понимать, чем больны, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, объясняя высокую смертность от коронавируса среди итальянцев.

Объяснить высокое количество смертей можно тем, что эпидемию невозможно распознать, сказала Вуйнович в интервью РБК.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться», – сказала она.

По ее словам, чем старше население, тем выше смертность, это объясняет, почему в Италии так много умерших.

В целом, по данным ВОЗ, смертность сейчас составляет около 3%, отметила она. Точная цифра будет известна после окончания эпидемии.

«Пока мы не видим смертности детей и молодых людей, но по мере увеличения возраста заболевших растет смертность. В возрастной группе старше 80 лет (не везде) смертность может достигать 14%», – продолжает Вуйнович.

Она отметила, что у детей заболевание чаще всего протекает в легкой форме.

В Италии вирус диагностирован у 17 тыс. 760 человек, также там более 1 тыс. случаев летального исхода.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин окажет гуманитарную помощь Италии на фоне вспышки коронавирусной инфекции в стране. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо говорил, что эпидемиологическая ситуация в Италии сейчас крайне тяжелая.

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