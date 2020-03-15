Из больницы в Коммунарке выписали 52 человека с отрицательными анализами на коронавирус

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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Как создать новую теорию успеха России

Поправки в Конституцию активно обсуждаются экспертным сообществомФото: Николай Хижняк/РИА «Новости»
Новые положения Конституции России отражают изменения, произошедшие в обществе, и вызовы, которые стоят перед страной. Не менее важно и то, что поправки помогут сформулировать новую российскую государственную идеологию. Все это обсуждалось накануне в Калининграде на семинаре «Государственный суверенитет как конституционная ценность России», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Подробности...
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Россия и Китай освоят Луну вахтовым методом

Программы освоения Луны человеком пока наглядно реализуются только художниками из НАСАФото: nasa.gov
Россия и Китай ведут переговоры о создании на Луне общей базы. Первые экипажи планируется направить к ней уже в 2031 году. Каждая из стран по отдельности реализовать такой проект не может. Однако совместно Москве и Пекину вполне по силам создать обитаемое жилье на естественном спутнике Земли. Уже в ближайшие годы страны должны определиться с местом высадки и строительства лунной базы.  Подробности...
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Эстонцы стали бояться украинских гастарбайтеров

Украинские гастарбайтеры наглеют и отнимают у эстонцев рабочие местаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В последнее время в Эстонии непрерывно растет количество гостей с Украины – они приезжают в качестве гастарбайтеров. Казалось бы, для местных жителей это прекрасный повод проявить солидарность и пригласить граждан Украины строить совместное будущее в объединенной Европе. Почему же эстонцы крайне недовольны приезжими украинцами?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Воссоздание Османской империи Анкара начала с Кипра

Андрей Манчук, политолог
Анкара пытается реализовать на севере Сирии ту же схему, что и на севере Кипра: создать там полностью зависимое государственное образование, чтобы затем попытаться переварить эти территории в рамках проекта новой Османской империи. Подробности...
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«Хромая утка» осталась в мечтах меньшинства

Алексей Мартынов, политолог
Для огромного количества людей опция возвращения Путина, при необходимости, на высший пост – своего рода гарантия будущего. Осознание этой опции дает многим уверенность в завтрашнем дне. Подробности...
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Украина даже не пытается стать суверенным государством

Глеб Простаков, журналист
Отставка правительства и снятие с должности генпрокурора Украины – это бунт команды Владимира Зеленского против своих политических спонсоров: олигарха Игоря Коломойского, с одной стороны, и коллективного Запада – с другой. Подробности...
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              Из больницы в Коммунарке выписали 52 человека с отрицательными анализами на коронавирус

              15 марта 2020, 10:51

              Текст: Сергей Гурьянов

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              После проведения анализов на коронавирус из больничного комплекса в Коммунарке выписали 52 человека, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

              «В настоящий момент в больничном комплексе находятся 312 пациентов, из них 17 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Нет ни одного пациента в критическом состоянии. В эти выходные мы выписали 52 человека, все они прошли наблюдение в течение 14 дней, с отрицательными анализами на коронавирус», – приводятся его слова на сайте мэри  Москвы.

              Все 52 пациента ранее контактировали с людьми, у которых ранее нашли коронавирусную инфекцию. Помещенные на карантин имели легкие симптомы ОРВИ. В течение нескольких недель им оказывалась медицинская помощь, сейчас все они полностью здоровы.

              «Я приехал в Москву 1 марта, в аэропорту меня попросили проехать в больницу. Так я оказался здесь на карантине. Мне сделали тесты, чтобы подтвердить наличие коронавирусной инфекции. Я очень рад этим результатам – у меня нет коронавируса. Мне очень нравится клиника, в которой я провел время – она похожа на отель. Большое спасибо главному врачу и всему персоналу. Я понимаю, что такие меры необходимы для предотвращения коронавирусной инфекции», – прокомментировал Арман Фалла, один из выписанных пациентов.

              Выписка пациентов из стационара производится после получения двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствия клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из эпидемиологически неблагополучной страны или после контакта с больным.

              Больничный комплекс в Коммунарке принимает пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сейчас в больничном комплексе находятся 17 человек с положительным результатом теста на вирус нового типа.

              В новой больнице созданы все условия для раздельного пребывания, качественной диагностики и лечения. Это одна из крупнейших современных клиник в нашей стране. Все пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных команд врачей – инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. Особое внимание здесь уделяется комфорту пациентов. В здании оборудованы маломестные палаты с большими окнами и высокими потолками. Пациентам доступен бесплатный Wi-Fi. Организовано пятиразовое питание. Санузлы приспособлены для доступа маломобильных граждан.

              Москва ввела ряд дополнительных мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Граждане, вернувшиеся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Испании или Германии, должны 14 дней находиться на карантине дома, не покидать квартиру и не приглашать к себе гостей. Проживающие вместе с ними члены семьи и знакомые теперь обязаны тоже соблюдать карантин.

              С 16 марта в школах города вводится свободное посещение. Решение, пойдет или нет ребенок в образовательное учреждение, принимают родители, а руководители учреждений образования обязаны обеспечить возможность дистанционного обучения. «Московская электронная школа» и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества. Обычные занятия в школах будут продолжаться. Режим свободного посещения школ будет действовать до особого распоряжения

              Работодатели не должны допускать к работе тех, у кого есть признаки заболевания (повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание) и должны оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. Кроме того, до 10 апреля на территории города запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек.

              Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом, напротив, есть заинтересованность в предоставлении максимально полной информации для недопущения распространения инфекции.

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