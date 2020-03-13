США объявили грант на борьбу Украины с Россией в Сети

США объявили о гранте в 38 млн долларов на кампанию «Украинская национальная идентичность через молодежные активности», пишут СМИ.

В грантовых документах указано, что эта кампания проводится в целях противостояния политике России на Украине, передает «Ридус».

В США считают, что РФ осуществляет военную агрессию против соседнего с ней государства, а также причастна к идеологическому, энергетическому и экономическому давлению на Киев. Развивать кампанию планируется с привлечением украинской молодежи и всевозможных лидеров мнений.

«Все это неминуемо приведет к тому, что украинская молодежь будет тиражировать и распространять фейки о России, что только нагнетает градус взаимоотношения в интернете. Именно так было и в случае с трагедией в Магнитогорске, когда фейки распространяли именно украинские пользователи», – полагают авторы телеграм-канала «Антипропаганда».

Напомним, что после обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске из-за взрыва газа украинский пранкер Евгений Вольнов стал обзванивать жителей города и запугивать их новыми взрывами, которые должны были осуществить некие террористы. Подобные действия могли привести к массовой панике. Кроме того, Вольнов является автором фейка о 300 погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.