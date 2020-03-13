Силуанов исключил возможность рецессии в экономике России

Министр финансов Антон Силуанов отрицает возможность рецессии в российской экономике в 2020 году.

«Нет, у нас другие оценки», – сказал Силуанов. Так он ответил на вопрос, согласен ли он с соответствующим мнением, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обладает достаточным запасом прочности, чтобы нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику.

Также накануне Песков заявлял, что в будущем возможно наступление глобальной экономической рецессии, и влияние коронавируса является одним серьезных факторов.

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что мировая экономика находится на пороге нового кризиса.