Pornub открыл бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии

Сервис Pornhub объявил, что жителям Италии открыт бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля.

«В течение целого месяца вы можете получить бесплатный доступ к PornHub Premium без необходимости использования вашей кредитной карты», – сообщил сервис, пишет Daily Mail.

Также сайт собирается жертвовать часть доходов с платформы Modelhub для помощи Италии на время вспышки коронавируса.

Напомним, в Италии заболело уже почти 12,5 тыс. человек, умерли 827 человек. Российских туристов в страну не пускают.

Между тем в Китае официально заявили, что в стране пройден пик эпидемии коронавируса COVID-19. Во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, на протяжении недели не было выявлено новых случаев заболеваний.