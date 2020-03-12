Чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года пройдет в России

Международная федерация бенди (FIB) приняла решение о проведении мужского чемпионата мира по хоккею с мячом в 2022 году в России, сообщила пресс-служба федерации.

Город, где пройдет турнир, не сообщается. В октябре 2020 года соревнования пройдут в Иркутске, в 2021 году – в Сыктывкаре, передает ТАСС.