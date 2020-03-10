Кокорин отказался возвращаться в «Зенит»

Нападающий ФК «Сочи» Александр Кокорин заявил, что не собирается возвращаться в петербургский «Зенит» после того, как клуб не стал заявлять его в Российский футбольный союз (РФС).

«У меня есть видение, что «Зенит» не до конца честен со мной. Я уверен, что это большая вероятность, потому что есть странная история с заявкой. Как отклонили заявку, можно было спокойно написать апелляцию. Юристы говорили, что это обжалуется неделю», – рассказал Кокорин в интервью на YouTube-канале «КраСава», выдержки из которого приводит издание «Чемпионат».

«Зенит» потом говорит: «Нет, мы этого делать не будем», – отметил футболист.

На вопрос о том, не хочет ли он вернуться в родной ФК, Кокорин заявил, что пока такого желания нет.

«На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу – ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет», – приводит издание слова игрока.

Ранее Кокорин рассказал, как тюрьма изменила его жизнь.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении и подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

После освобождения футболисты рассказали о своем заключении.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.