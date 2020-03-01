Гимнастка Арина Аверина завоевала четыре золота на этапе Гран-при в Эстонии

Россиянка Арина Аверина завоевала золотые медали в четырех видах программы на этапе серии Гран-при по художественной гимнастике в эстонском Тарту.

Аверина победила в упражнениях с мячом (25,450 балла), обручем (25,050), булавами (25,800) и лентой (23,100), передает ТАСС.

Лала Крамаренко стала второй в упражнениях с лентой (20,550) и булавами (23,000). Екатерина Селезнева заняла второе место в упражнении с мячом (23,000).

Сборная России победила в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав (30,150) и в упражнениях с пятью мячами (30,250).

Арине Авериной 21 год. Она является четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Напомним, в сентябре 2019 года сборная России по художественной гимнастике выиграла командный турнир на ЧМ в Баку.