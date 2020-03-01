В Турции войну с Сирией назвали капканом для Эрдогана

Возможная войны Турции с Сирией станет капканом и для Анкары, и для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, заявили в ЦИК турецкой партии Vatan.

«Напряженность в отношениях между Турцией и Сирией вызывает опасения. Мы предупреждаем – Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля. Они провоцируют Турцию на войну с Сирией», – передает РИА «Новости» заявление Vatan.

С серьезными угрозами, по мнению партии, сталкивается соседи Турции: Сирия, Ирак, Иран и Россия, - и развязывание войны против соседей станет «шагом в капкан». Таким образом, считают в Vatan, исполнится замысел властей США и Израиля, при котором Эрдоган окажется без поддержки в своей внутренней и внешней политике.

«Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая», – говорится в решении ЦИК партии.

Vatan призвала Анкару сотрудничать с Россией и Ираном для урегулирования в Идлибе.

В субботу президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Идлибе с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Франции Эммануэлем Макрона. В пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана.

Также Россия выразила соболезнования Турции в связи с гибелью военнослужащих, но призвала Анкару соблюдать договоренности по Сирии.

Газета ВЗГЛЯД писала, насколько сильна турецкая армия.

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