Британская пловчиха Белоногофф решила выступать за сборную России

Британская пловчиха Татьяна Белоногофф решила сменить спортивное гражданство на российское, сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Сальников сообщил, что в данный момент «идет процесс по смене спортивного гражданства Белоногофф, документы находятся в работе», передает РИА «Новости».

Сама спортсменка рассказала порталу SwimSwam, что решение заняло у нее «довольно много времени».

На международных соревнованиях Golden Tour в Ницце 18-летняя пловчиха соревнуется под российским флагом.

Сообщается, что Белоногофф является дочерью россиянки, но всю жизнь прожила в Великобритании, пока в 2019 году не перебралась в Санкт-Петербург.

Она победила на дистанции 50 метров брассом на юниорском чемпионате Европы 2018 года в Хельсинки. На чемпионате Великобритании 2019 года заняла третье место на той же дистанции и была второй на стометровке брассом.

На чемпионате России по плаванию на короткой воде в ноябре она заняла третье место на 50 м и 100 м брассом.