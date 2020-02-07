Следствие запросило арест для замглавы Генштаба

Военное следствие просит суд арестовать обвиняемого в мошенничестве заместителя главы Генштаба ВС Халила Арсланова, сообщил его адвокат Антон Антонов.

«Следствие намерено ужесточить Арсланову меру пресечения и просит суд заключить его под стражу», – уточнил защитник, передает ТАСС.

Ходатайство уже поступило в суд, при этом адвокат заявил, что информация о задержании Халилова не соответствует действительности. Он пояснил, что генерал-полковник сам пришел в суд.

В январе сообщалось, что министерство обороны отозвало иск о компенсации ущерба к заместителю руководителя Генштаба ВС Арсланову.

Напомним, в октябре 2019 года СМИ сообщили, что Главное военно-следственное управление СК России предъявило официальное обвинение Арсланову в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечалось, что Арсланова якобы обвиняют в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках по делу «Воентелекома».

В декабре стало известно, что суд в Москве арестовал имущество Арсланова.