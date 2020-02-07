Трамп пообещал Си Цзиньпину спокойно реагировать на коронавирус

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем китая СИ Цзиньпином пообещал впредь спокойно реагировать на ситуацию с коронавирусом, говорится в заявлении МИД Китая.

«Президент Трамп выразил уверенность, что под руководством председателя Си Цзиньпина китайский народ без всякого сомнения сможет одержать победу в борьбе с распространением заболевания. США уверены в развитии китайской экономики. США будут спокойно относиться и реагировать на вспышку (коронавируса), готовы поддерживать контакты и сотрудничество с Китаем посредством двусторонних контактов и через каналы ВОЗ», – говорится в заявлении китайского МИД, передает РИА «Новости».

Кроме того, отметили в ведомстве, США готовы направить в Китай своих экспертов и оказать помощь другими способами. Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что придает большое значение положительной оценке Трампа в отношении усилий Китая в борьбе с коронавирусом.

Ранее Пекин счел чрезмерными принятые Вашингтоном в связи с коронавирусом меры.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 31 тыс. 100 человек, количество летальных исходов достигло 636 случаев, 1540 человека выздоровели.

Ранее в ВОЗ отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД