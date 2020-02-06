Онкологи в Москве задержаны за хищение лекарств более чем на 100 млн рублей

В Москве задержали группу врачей из онкодиспансера за хищение лекарств на сумму более 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предполагается, что подозреваемые занимались хищением и сбытом медикаментов, которые были предназначены для онкобольных, рассказала Волк «Интерфаксу».

По данным ведомства, преступной деятельностью занимались руководитель отделения онкодиспансера и двое врачей. Они фальсифицировали отчетную документацию и похищали из клиник лекарственные средства. Похищенные препараты они реализовывали через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

При обысках было изъято около 3,5 тыс. упаковок медикаментов. По предварительным данным ущерб от действий врачей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 с. 159 УК РФ.

Информацию о задержании злоумышленников подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее СК возбудил уголовное дело против министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной по статье «Злоупотребление должностными полномочиями.