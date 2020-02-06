Карельского министра задержали за взятку

В Карелии задержали регионального министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Алексея Кайдалова, пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Да, задержали. По моей информации, по подозрению на взятку», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее по подозрению в получении взятки был задержан министр внутренних дел Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников. Позже суд арестовал его.