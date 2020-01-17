Суд арестовал главу МВД Коми

Сыктывкарский городской суд арестовал министра внутренних дел Коми Виктора Половникова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», – огласила решение судья Валентина Трофимова, передает ТАСС.

Напомним, в четверг в СК России сообщили, что министр внутренних дел Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки.