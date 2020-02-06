Новым гендиректором «Сухого» стал глава РСК «МиГ»

Глава РСК «МиГ» Илья Тарасенко стал гендиректором компании «Сухой». Об этом сообщает госкорпорация Ростех.

В госкорпорации отметили, что Тарасенко займется консолидацией активов дивизиона боевой авиации ОАК, передает РИА «Новости».

Отметим, что в сентябре 2016 года совет директоров «Гражданских самолетов Сухого» досрочно расторг трудовой договор с президентом компании Ильей Тарасенко, назначив на его место топ-менеджера Boeing Commercial Airplanes Камиля Гайнутдинова.