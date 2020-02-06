Вынесен приговор десяти жителям Татарстана по делу «Хизб ут-Тахрир»

Приволжский окружной военный суд приговорил десятерых жителей Татарстана к срокам от 11 до 22 лет за организацию и участие в деятельности ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает региональный СК.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 10 жителей города Казани... Приговором суда участникам террористической организации назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 22 лет в колонии строгого режима», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Следствием и судом установлено, что обвиняемые организовывали в Казани деятельность структурного подразделения международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». С августа 2015 года по февраль 2017 года, по данным следствия, на съемных квартирах они проводили нелегальные агитационные собрания участников подразделения, а также склоняли граждан, исповедующих ислам, к участию в деятельности террористической организации, в том числе размещая различные материалы в соцсетях. Также установлено, что обвиняемые собирали деньги на финансирование террористической организации.

Напомним, в ноябре 2018 года в ФСБ сообщили, что в Татарстане задержаны предполагаемые главари ячеек запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».