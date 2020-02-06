Трамп принял Гуайдо в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщил Белый дом.

«Президент Дональд Трамп поприветствовал Хуана Гуайдо в Белом доме! США продолжат работать с партнерами в регионе, чтобы противостоять незаконной диктатуре в Венесуэле и стоять на стороне венесуэльского народа для достижения демократического будущего и процветания», – приводит сообщение пресс-службы Белого дома РИА «Новости».

Напомним, в среду президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу США заявил, что власть Николаса Мадуро в Венесуэле будет сломлена. На выступлении присутствовал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

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