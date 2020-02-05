МВД разъяснило предложение по новым цифрам в кодах регионов на автономерах

Трехзначные коды регионов, которые предлагается ввести, если и будут применяться, то лишь в долгосрочной перспективе, говорится в разработанном МВД проекте ведомственного приказа.

«Расширение перечня цифр, используемых в качестве первой цифры трехзначного кода региона, предназначено для возможного применения в долгосрочной перспективе», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проект приказа предполагает, что при изготовлении регистрационных знаков с трехзначным кодом региона в качестве первой цифры могут применяться цифры с 1 до 9. Ранее разрешалось использование только цифр 1 и 7.

Напомним, МВД Свердловской области предложило ввести трехзначные комбинации кодов, при этом номера на госзнаках могут начинаться от единицы до девяти, поэтому становится возможным появление на номерах кода 666.

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