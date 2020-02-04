В Ухане приземлился российский военный самолет

Первый самолет Воздушно-космических сил России приземлился в китайском Ухане, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что борт прибыл в КНР для эвакуации россиян, передает ТАСС.

В Минобороны добавили, что самолет летел в пункт назначения около четырех часов. Перед эвакуацией всех россиян осмотрят военные вирусологи «в специальных защитных костюмах с помощью бесконтактной термометрии».

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что россиян после эвакуации будут размещать в Тюменской области.

Эвакуация россиян из Китая запланирована на 3-5 февраля. Первый самолет Воздушно-космических сил России уже вылетел для эвакуации граждан России из Уханя. Накануне КНР покинули все организованные российские туристы.

Также Россия решила эвакуировать из КНР нескольких граждан СНГ.