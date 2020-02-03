Школьник из Челябинска разместил в Сети объявление о продаже сестры

Школьник из Челябинска ради шутки выставил свою младшую сестру «на продажу» на сайте объявлений, сообщили в правоохранительных органах региона.

На одном из сайтов появилось объявление о продаже девочки Маши за 5 тыс. рублей. По данному факту была начата проверка.

«Полицейские УМВД по Челябинску выяснили, что объявление о продаже несовершеннолетней девочки оказалось шуткой, которую устроил старший брат. Сотрудники полиции побеседовали с мамой детей, обратив внимание на негативные последствия подобных поступков. Продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – цитирует портал 74.RU сообщение ГУ МВД по региону.

По словам мамы детей, о поступке сына она узнала из СМИ. Мальчик учится в четвертом классе, ссор или конфликтов с сестрой у него не было.

«Хотел таким образом пошутить. О последствиях не задумывался. Мы узнали об этом только ближе к пяти вечера. Сразу поехали в наше отделение полиции. Поговорили с инспектором ПДН, с ним тоже провел беседу инспектор. Ошибку свою он признал. В общем, глупая шутка глупого мальчика. На первый раз ему и нам предупреждение. Ранее ничего такого за ним не наблюдалось. Жалоб из школы тоже нет. Что подвигло его на этот поступок – не понимаю», – рассказала женщина.

Ранее в Ставропольском крае 36-летняя женщина выставила на продажу дочь, еще до рождения ребенка она разместила объявление о продаже ребенка в социальных сетях.