Российский советник и его жена умерли в Южной Осетии

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале.

По данным источника в правоохранительных органах, причиной смерти могло стать отравление угарным газом, передает «Интерфакс».

Сейчас в квартире советника проводится судебная экспертиза.

Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, он занимался реформой здравоохранения республики.