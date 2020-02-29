Появилась страна с бесплатным общественным транспортом

Правительство Люксембурга решило с 29 февраля ввести в стране бесплатный общественный транспорт для всех, включая жителей государства, и его гостей.

С 29 февраля в Люксембурге отменяется плата за поездки на всех видах транспорта, включая автобусы, трамваи и поезда, передает ТАСС.

Местные СМИ сообщают, что этот день отметят концертами на четырех вокзалах страны и другими культурными мероприятиями.

Отмечается, что власти Люксембурга приняли такое решение на фоне проблемы пробок на дорогах. В столице живут 110 тыс. человек, население страны составляет 614 тыс. человек.

Однако каждый день в Люксембург едут несколько сотен тысяч людей из Бельгии, Германии и Франции, из-за чего движение столицы надолго встает.

Стоимость проекта составит 41 млн евро в год, эти средства планируется возместить с помощью налогов. Критики проекта отмечают, что «название «бесплатный транспорт» вовсе не означает, что никто не платит».

До этого в стране уже действовал бесплатный проезд для детей и студентов. На данный момент Люксембург является единственной страной в мире, где полностью отменена плата за общественный транспорт.

В феврале в РЖД заявили, что предоставят ветеранам ВОВ пожизненный бесплатный проезд.