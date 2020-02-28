Украинский эксперт назвал способ уничтожить Нафтогаз

Украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский заявил, что Газпром может создать дочерние компании на Украине и поставлять в страну газ напрямую, конкурируя с Нафтогазом.

Землянский в интервью «Апострофу» пояснил, что Нафтогаз в соглашении по транзиту прописан как агент Газпрома.

По его утверждению, российская компания может прийти на украинский рынок и продавать газ по более низким ценам, чем Нафтогаз.

Эксперт пояснил, что облгазы получают энергию от Нафтогаза, но в мае это постановление правительства перестанет действовать.

«Появляется условная компания «Газпромсбыт Украина» и говорит: «Уважаемые облгазы, смотрите: есть НАК с его ценой, а есть мы с ценой на 30-50% дешевле», – сказал Землянский.

В таком случае Нафтогазу придется работать в убыток, это может грозить ликвидацией компании. Эта схема, по его мнению, не противоречит украинским законам.

«Трейдер Газпрома говорит: «Я художник, я так вижу, я считаю, это рыночная цена, я готов подтвердить всеми необходимыми документами выполнение своих контрактных обязательств», – сказал он.

При этом поставки Газпрома также не получится предотвратить, поскольку это будет нарушать принцип свободной торговли.

Напомним, доля Газпрома на рынке Европы, согласно данным компании, составляет 36%.