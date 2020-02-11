Газпром назвал свою долю на европейском рынке

Газпром оценивает свою долю на рынке газа в Европе в 36%.

Об этом компания заявила на своей презентации, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Газпром заплатил Нафтогазу 578,4 млн долларов за услуги по организации транзита российского газа через Украину, что составило треть всех доходов госбюджета Украины.