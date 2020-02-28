В турецких соцсетях появились угрозы в адрес российских дипломатов

В турецких социальных сетях после новостей о гибели 33 военнослужащих ВС Турции в сирийском Идлибе стали появляться угрозы в адрес российских загранучреждений, сообщило генконсульство России в Стамбуле.

В сообщении говорится, что в ночь на 28 февраля возле главного входа в Генконсульство прошла протестная акция, в которой принимали участие около 30 человек. Мероприятие продолжалось несколько часов. Собравшиеся скандировали антироссийские лозунги с обвинениями в адрес нашей страны и ее руководства в связи с гибелью турецких военных, передает РИА «Новости».

Отметим, что, как сообщали в Минобороны России, авиация ВКС не применялась в районе, где погибли турецкие военные.

«На аккаунтах Генконсульства в соцсетях появились комментарии с осуждением действий России, прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений», – сообщили в дипмисиии.

Напомним, ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему продолжают поступать угрозы. По его словам, авторы угроз заявляли, что «возведут небоскребы из черепов» российских военных. Посол выразил мнение, что те, кто отправляют эти сообщения, могут не осознавать возможных последствий своих действий.

Силы полицейского спецназа Турции в четверг вечером вышли на защиту российских загранучреждений на территории республики.

В пятницу в Минобороны России сообщили, что террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск. В ведомстве сообщили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть.

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.

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