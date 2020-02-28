В Общественной палате предложили меры борьбы с фейковыми новостями

Меры борьбы с распространением ложной информации в Сети должны включать в себя не запреты и блокировку страниц, а саморегулирование и отметку о недостоверном источнике, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Малькевич заявил на заседании рабочей группы ОП РФ по защите прав пользователей сети Интернет, что «речь не идет ни о каких запретах, мы говорим о необходимости внедрения механизмов саморегулирования для того, чтобы фейковую информацию до того момента, как она приобретет космический и опасный масштаб, можно было фильтровать именно без каких-то запретов», передает РАПСИ.

По его словам, «полная блокировка страниц, удаление постов» – это «излишне жесткая мера».

«Не надо говорить про ограничение гражданских свобод, сейчас достаточно было бы отладить первый шаг, например, указание о том, что пост, вероятно, содержит ложную информацию», – добавил он.

По мнению автора телеграм-канала «НеСоциальнаяСеть» Трофима Tro Barbarossa, в социальных сетях необходима деанонимизация: «Под каждым постом, который написан в интернете, должна стоять реальная подпись реального человека, которую можно проверить. Если это нарушает законодательство, здесь либо подключаются правоохранительные органы, либо это остается фейком, в который люди верят, и продолжают распространять».

Он подчеркнул, что всю фейковую информацию можно разделить на две категории – та, что несет социальную угрозу и та, что не несет.

«Ответственность должна быть у всех – у тех, кто сделал фейк, который не несет угрозу, например, штраф и административная ответственность, а когда есть угроза – должна быть уголовная ответственность», – считает участник заседания.

Эксперты также отметили, что в случае, если ложная информация несет в себе социальную угрозу, необходимо возмещать финансовый ущерб, который, например, службы и правоохранительные органы понесли в результате выезда на проверку сообщения о преступлении.

В заключение юрист Илья Ремесло заявил о необходимости работы с аудиторией и ее обучением: «Нужна просветительская работа, чтобы люди могли понимать, как отличить фейк от серьезного расследования, которому нужно доверять. У нас с людьми мало работы проводится, умение размышлять, анализировать, сопоставлять источники – вот это есть лучшее средство для борьбы».

Следующее заседание рабочей группы пройдет в ОП 5 марта, оно будет посвящено вопросу регулирования фейковой информации на платформах российских социальных сетей.

Ранее Малькевич рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД о преимуществах российской самоцензуры соцсетей перед новым механизмом Twitter по модерации записей с фейковыми новостями.

Также сообщалось о том, как распознавать фейковые фотографии.