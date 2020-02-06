Как распознать фейковые фотографии?

Во вторник, 4 февраля, принадлежащий владельцу Google, компании Alphabet, небольшой стартап Jigsaw представил очередной сервис для борьбы с фейковыми фотографиями. По заявлениям разработчиков, он будет анализировать снимки по семи различным параметрам. Среди них – цветовые аномалии, изменение фона, наложение нескольких фото и прочие. Авторы подчеркивают, что сервис не решит всех проблем, но хотя бы поможет бороться с дезинформацией.

Фейки – это действительно проблема. Даже если вынести за скобки текстовые фейки, останутся смонтированные или измененные видео-, аудио- и фотофейки, которые с появлением все новых и новых инструментов делать все проще.

И бороться с ними, как и распознать, тоже довольно сложно. Просто потому, что вариаций фейка слишком много. Например, взять фото.

В марте 2019 года СМИ сообщили о «бегстве» Петра Порошенко от националистов в ходе встречи с избирателями, основываясь на конкретном снимке, который многие наверняка помнят до сих пор. Позже выяснилось, что фотография была специально откадрирована так, чтобы сместить смысловой акцент не в пользу украинского президента. Фейк? Фейк.

В январе 2020-го американский конгрессмен-республиканец от Аризоны Пол Госар опубликовал снимок с рукопожатием Барака Обамы с Хасаном Роухани, заметив: «Мир был бы лучше без этих парней у власти». Снимок оказался наскоро сделанным фейком, скомпилированным из нескольких.

Схожее фото появилось в июле 2017 года, в последний день саммита G20 в Гамбурге – там центральной фигурой оказался Владимир Путин, которого с большим вниманием слушают Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. Возможно, такой момент и был в реальности, но на фото он как минимум не попал. А вот на фейке Путина на самом деле посадили на пустое кресло Терезы Мэй.

Бывает и так, что на руку фейковым новостям играют настоящие фотографии. Например, в конце января СМИ сообщили о таксисте, «скончавшемся рядом с аэропортом Домодедово после 28 часов беспрерывной работы и девяти банок энергетика». Очевидно, что весу первоначальной новости придал снимок якобы сделанный на месте происшествия. Однако позже оказалось, что фото это от октября 2018 года, и сняли его в Новосибирске после одного из ДТП с участием такси.

Как распознать фейковое или отредактированное фото

Прежде всего, и это логично, нужно усомниться в том, что фото или материал под ним правдив. Без этого ничего не выйдет. Это актуально, и если речь идет о ягодицах Ким Кардашьян в Instagram, и в случае с новостными сводками.

Если зерно сомнения появилось, обратите внимание на несколько моментов на снимке:

– если речь о лице, на нем должны присутствовать складки, морщины или видны поры – то есть просто все человеческое. То же касается и тела;

– приглядитесь к пропорциям, перспективе, теням от объектов – все ли они соответствуют законам физики;

– посмотрите на фокусировку объектов. Не могут абсолютно все из них быть четкими, в фокусе.

В особо «горячих» случаях, когда снимок выглядит сенсационно, просто стоит включить здравый смысл: например, фото страдающей от аномальных волн во время урагана Сэнди статуи Свободы ну никак не могло выглядеть так кинематографично – и кадр действительно был из фильма, он назывался «Послезавтра».

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Как доказать фейк

Сделать это довольно сложно, но несколько технических инструментов есть. Например, в случае с погибшим «в Домодедово» таксистом все проверяется совсем просто. Чтобы «пробить» историю снимка, его можно загнать в поиск Google Image – и затем посмотреть историю использования. Есть и другие подобные сервисы, самый известный из которых – TinEye. Вот так в нем, например, выглядит проверка фотографии с G20. Достаточно обратиться к самой последней странице (в данном случае 62-й), чтобы увидеть первое использование фотографии и, возможно, ее первоначальный вид.

Также можно проверить размер снимка – последствия фотошопа скажутся на его размере, файл будет много весить из-за возможного присутствия дополнительных слоев, использовавшихся при редактуре. Оригинальные кадры часто не слишком велики.

Есть и еще один способ вычислить редактуру, однако он все чаще дает сбои. Это проверка метаданных. Каждая цифровая фотография содержит в себе EXIF-сведения – данные об устройстве съемки, размере, формате и разрешении. Среди этих сведений может быть и информация о модификации снимка. Например, прямое упоминание использования фотошопа и даже время редактуры. Для проверки этих данных существуют сервисы вроде FotoForensics или Findexif. Туда достаточно добавить ссылку на фото или загрузить его напрямую – и они выдадут вам дополнительные сведения о нем. Однако эти сервисы окажутся бесполезными, если редактировавший снимок человек озаботился удалением EXIF-данных, а сделать это сейчас совсем не сложно.

Поэтому-то и появляются все новые инструменты, призванные распознать визуальную дезинформацию – они просто необходимы.