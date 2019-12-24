Русский трансгендер довел до самоубийства несуществующего мальчика

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24 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 17:16  |  vz.ru
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От санкций против «Северного потока-2» выиграет Украина Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
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Нападками на Россию Джонсон готовится к знакомству с Путиным

Два года назад Борис Джонсон уже прогуливался по Красной площадиФото: Andrew Parsons/Zuma/ТАСС
Борис Джонсон назвал своей ошибкой веру в возможность перезагрузить отношения с Россией. Это не первое заявление премьер-министра на эту тему. Хотя на днях, находясь в Эстонии в расположении британских военных, он отметил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией и является оптимистом. Что означает постоянное обращение Джонсона к русской теме и какой сигнал он тем самым подает? Подробности...
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За какой интернет-контент будут платить в новом году

На конкурс для компаний, создающих контент в интернете, в 2020 году выделят 3 млрд рублей Фото: АНО «Институт развития интернета»
Весь год одной из тем, волновавших сетевую общественность, был вопрос регулирования интернета. Обсуждали перспективы создания Россией «суверенного интернета», угрозы даркнета и обязательную предустановку отечественного ПО. А в понедельник тема регулирования Сети получила новый поворот – оказалось, что государство готово платить 3 млрд рублей в год за полезный социально-значимый контент в интернете. Подробности...
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Круз стал душителем «Северного потока» не от хорошей жизни

Тед Круз − это не Джон Маккейн. Он гораздо хуже МаккейнаФото: Joshua Roberts/Reuters
Санкции США против «Северного потока − 2» вступили в силу и обернулись неприятными последствиями для Газпрома. А пока компания ищет выход, следует вспомнить, что за всем этим стоит один конкретный человек, которого теперь называют «новым Маккейном» и «самым эффективным врагом России». Этот человек − сенатор от Техаса Тед Круз. Но что толкнуло интеллигентного профессора на борьбу с Россией?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...

Украинская тема скоро исчезнет с российского телевидения

Сергей Мардан, публицист
То, что происходит сейчас между Украиной и Россией, меньше всего нуждается в чисто пропагандистских оценках. Пропаганда хороша ко времени и к месту. На войне ей альтернативы нет. А вот в мирное время единообразие оценок не очень востребовано. Подробности...
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Германия вряд ли чем-то ответит США

Василий Федорцев, политолог, германист
В случае с «Северным потоком – 2» пространство для маневра у Германии очень ограничено, причем ее же собственными интересами. Берлину очень нужен газопровод, но при этом совсем не нужен раскол в ЕС и ссора с США. Подробности...
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              Русский трансгендер довел до самоубийства несуществующего мальчика

              Русско-французский психолог Рэйда Линн спровоцировала настоящую битву в соцсетях   24 декабря 2019, 17:10
              Фото: facebook.com/reyda.linn
              Текст: Елена Кондратьева

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              Семья трангендеров из России довела до самоубийства мальчика, за что оппозиционное и ЛГБТ-сообщество в интернете решило их по-своему наказать. Но оказалось, что несчастного ребенка изображала взрослая, психически нестабильная женщина, а интернет-общественность столкнулась с альтернативной реальностью, где можно имитировать свою смерть, менять пол, возраст и род занятий, и находятся те, кто тоже считает это вариантом нормы.

              В прошедшие выходные в социальных сетях разыгралась настоящая драма. Сразу несколько человек обвинили российского трансгендера-психолога, получившего политическое убежище во Франции, в доведении до самоубийства 13-летнего мальчика из Москвы.

              По свидетельству очевидцев, якобы ребенок жил в тяжелейших условиях с отцом-алкоголиком, терпел постоянное моральное и физическое насилие, и единственным близким взрослым человеком, на которого мальчик Ваня мог опереться, оказался русско-французский психолог Рэйда Линн.

              «Мой хороший самый на свете мой Рэй»

              Впрочем, оговаривалось, что Рэйда общался с ребенком не в качестве дипломированного специалиста, а как «родитель». И даже искал пути, как перевезти мальчика во Францию. Но потом общение психолога и ребенка зашло в тупик, Рэйда устал от навязчивой любви травмированного подростка и отказался поддерживать с ним дальнейший контакт: «Я не вижу возможности продолжать наше общение».

              Ваня написал названному родителю, что жить без него не сможет: «Просто правда это слишком для меня. Мой хороший самый на свете мой Рэй», на этом сообщения заканчиваются. Спустя почти два месяца Елена Гудкова - женщина, помогавшая Ване в Москве, - обвинила Рэйду Линн в смерти ребенка. По ее словам, Ваня, написав прощальное сообщение, упал со стройки и разбился насмерть.

              Гудкова опубликовала пугающую переписку между мальчиком и психологом, из которой можно было предположить вину Рэйды Линн в самоубийстве ребенка. Все выглядело так, что взрослый человек втерся в доверие к мальчику, долгое время говорил о любви и поддержке, а затем бросил его.

              Оппозиционная общественность, частью которой всегда был Рэйда Линн, тут же накинулась на психолога. Бывший пресс-секретарь Навального Анна Ведута обвинила Линн в убийстве. Оксана Паскаль из «Открытой России» Ходорковского призвала общих друзей быть осторожным, имея дело с «опасным инфантилом (-лкой – я запуталась), а может и хуже, к тому же еще и с кровью на руках». Русские, живущие во Франции и ранее помогавшие Линн получить убежище, начали объединяться, чтобы лишить психолога практики и запретить ему работать по профессии

              Сам же Рэйда Линн в свое оправдание заявил, что «сделал больше, чем было возможно». Психолог рассказал, что ребенка регулярно избивали, пытались изнасиловать бутылкой, его отец был конченым алкоголиком, старшая сестра – проституткой, а мать покончила с собой. Сам Ваня с 8 лет торговал наркотиками. Много раз мальчик пытался покончить с собой, к этому его подталкивали все родные. Он совершал опасные для жизни поступки - «принимал огромное количество снотворного, или убегал ночью и ложился спать в сугробе, или свешивался на одной руке с балкона одиннадцатого этажа», а однажды переплыл Москву-реку. Рэйда Линн считает, что исчерпал свои возможности помощи Ване: общался с его сестрой Аленой, ее подругой Натальей (у которой жил мальчик и которая над ним издевалась), пытался выкупить у отца-алкоголика разрешение на выезд Вани во Францию и даже помогал Елене Гудковой, которая в итоге захотела взять Ваню под опеку, но не успела. Это длилось 2,5 года. Комментируя смерть ребенка, психолог пишет: «Я не мог в одиночку изменить тот факт, что Ваня жил в совершенно неадекватных условиях и в совершенно неадекватном государстве, где такая ситуация не только возможна, но, насколько я успел понять, совершенно заурядна». 

              Апелляция к страшной жизни в России не случайна. Рэйда обвиняет полицию, опеку, врачей и школу в наплевательском отношении к ребенку, говоря, что это обычная для нашей страны система. Именно борьба с российским государством дала Линн шанс на жизнь в Европе.

              Взлом консервативной системы

              Видимая часть этой истории началась в марте 2016 года, когда молодые мужчина и женщина сочетались законным браком в Таганском ЗАГСе Москвы. Мужчиной по паспорту оказалась невеста – трансгендер Софья Грозовская. Женщиной – жених, трансгендер Рейда Линн. Несмотря на то, что в России любые нетрадиционные браки запрещены, здесь сотрудники ЗАГСа не нашли повода для отказа: формально все условности были соблюдены, пара разнополая, а кто кем себя считает в реальности – дело десятое.

              Трансгендеры бурно отпраздновали взлом российской консервативной системы и уехали во Францию получать политическое убежище по линии ЛГБТ – в России они были заметными участниками протестных акций. Рэйда Линн считается автором нескольких книг: «Пишу фэнтези о становлении характера, взрослении и дружбе», – так значится у него на странице в Facebook. Там же отмечен диплом психолога, полученный в МГПУ Институт Психологии, Социологии и Социальных отношений. Находясь в законном браке и политическом убежище, Рэйда Линн практикует в качестве психолога, дает консультации и проводит сессии с клиентами.

              Два с половиной года назад в Интернете Рэйда познакомился с мальчиком Ваней. Затем – с учительницей Еленой Гудковой. Он давал ей психологические консультации, как разрешить конфликт с родителями учеников и администрацией школы. Ваня и Рейда настолько сблизились, что Рэйда неоднократно писал Ване о своей родительской любви, о том, что они вместе навсегда и Рэйда его никогда не бросит. Когда же Рэйда мальчика бросил и тот исчез, Елена Гудкова обвинила психолога в доведении до самоубийства.

              Оппозиционное и ЛГБТ-сообщество в Интернете лихорадило, многие из окружения Рэйда замечали, что человеку с такими личными психологическими проблемами нельзя практиковать в качестве психолога.

              Мальчика не было, но свое дело он сделал

              Через день выяснилось, что никакого мальчика не было. Ваня, его сестра Алена, подруга Наташа и помощник Елена Гудкова оказались одним и тем же человеком. Который на протяжение двух с половиной лет ежедневно обманывал большую группу людей – с этими персонажами общались друзья и родственники Рэйды Линн, известный благотворитель Елена Альшанская, русские эмигранты во Франции и многие другие, что придавало убедительности всей этой истории. А чувство безопасности вызывало то, что несмотря на свои бесконечные беды, Ваня не просил ни у кого денег. Отсутствие явной материальной заинтересованности верифицировало Ваню как нечто другое.

              Если суммировать все известное на данный момент, некая женщина средних лет выдает себя за мальчика, попавшего в беду, звонит психологам и пытается получить эмоциональную поддержку, любовь и сочувствие.

              «Нет никакого Вани, Елены, Алены, Наташи... Это все делала я. Каждый раз, когда я так делаю, я правда не желаю причинить зло. Я бОльшую часть своей жизни провожу дома и очень мучаюсь от одиночества и пустоты внутри себя. Таким образом я как бы получаю родительскую любовь. Я понимаю, что это неправильно и плохо. Я стала заниматься с психотерапевтом. Я понимаю, что я больна, но больна не настолько, чтобы не контролировать себя, но и не могла этого не делать. И находила оправдание, объяснение себе, чтобы не так мучила совесть.

              Я прошу у всех прощения. Надеюсь, терапия мне поможет, и больше никогда к этому не вернусь»,

              сообщила женщина на странице, которую она вела от имени Елены Гудковой. Казалось бы, можно расходиться. Мальчик не жил и не умирал, а Рэйда никого не доводил до самоубийства.

              Но у зрителей остались вопросы. Например, как мог дипломированный психолог два с половиной года участвовать в мистификации, не заподозрив неладного ни в один из сомнительных моментов? Судя по выложенной в Сеть переписке, мальчик Ваня, живший среди сумасшедших алкоголиков и проституток, торговавший наркотиками, изъясняется без единой ошибки на хорошем русском языке. Он проводит время в больницах с ужасными побоями, переломами, сепсисом, обморожением, ожогами – и никто из правоохранительных органов эта ситуация ни разу не заинтересовала. А после этих травм он свисает на одной руке с одиннадцатого этажа и переплывает Москву-реку. Профессиональный психолог тратит часы своей жизни на помощь и любовь к ребенку, которого изображает взрослая, психически нестабильная женщина, и ничего не подозревает. А самое странное – за все два с половиной года психолог ни разу не видел мальчика. Ни разу. Все время беседы шли по телефону или интернет-связи. Мальчик ссылался на то, что у него проблемы с камерой, и это объяснение также не вызывало подозрений.

              Для Рэйды Линн и его окружения мальчик Ваня был реальным. Еще вчера психолог с полной уверенностью заявлял, что Ваня сам виноват в своей смерти. Судя по переписке, выложенной в Сеть, если бы мальчик с такими проблемами действительно существовал, если бы получал такую обратную связь от взрослого психолога, а потом был бы им брошен, то есть большая вероятность, что все закончилось бы так же печально, как и в этой мистификации. При этом психолог продолжает практиковать через Интернет.

              Альтернативная реальность Бабченко и девочки Баны

              Виртуальный мир незаметно слился с реальным. Интернет позволяет примерить любую маску, создать любую иллюзию. Человек с очевидными проблемами самоидентификации работает как профессиональный психолог, «помогая» людям, попавшим в трудные обстоятельства. Никого не удивляет бэкграунд Линн – ведь у него много друзей, он член тусовки, его все знают и любят. А еще он пишет книжки. И этого оказывается достаточным для доверия. Так же как неизвестной женщине оказалось достаточно рассказать невероятную историю о трудной жизни подростка, чтобы стать этим подростком в умах целого ряда взрослых людей, чтобы они жили ее – выдуманной – жизнью два с половиной года.

              Собственно, Рэйда Линн и его группа поддержки активно выступают именно за это – подвижность социальных, гендерных, моральных и политических рамок. За возможность быть кем-то еще, тем, кем ты сам хочешь быть. Рожденный женщиной, Линн решает быть мужчиной. И вся тусовка принимает новые правила игры. Из уважения к личному выбору, мы тоже называем его в мужском роде. Как и его супругу, Софью Грозовскую, называем в женском роде, хотя она рождена мужчиной и проходит сейчас гормональную терапию в процессе трансгендерного перехода в женщину. А некая другая женщина решает быть 13-летним мальчиком Ваней. И его старшей сестрой-проституткой. И ее подругой-садисткой. И добрым опекуном. Она живет этими ролями, создавая иллюзию не только в виртуальном пространстве, но и выходя в реальный мир. Потому что для большинства людей, участвовавших в драме, история Вани была реальностью.

              Что мешает «Елене» быть мальчиком Ваней? Только то же самое, что мешало Рейде быть мужчиной, а Софье – женщиной.

              Это новая наша реальность, когда мы не можем быть уверенными не только в том, что написано в Сети, но и в том, что видим собственными глазами, как это было, к примеру, с фейковым убийством Аркадия Бабченко или дневником девочки Баны из Алеппо.  Наверное, нужны другие термины, чтобы описывать это новое явление, потому что «фейк» и «подделка» звучат слишком оценочно. Это альтернативная реальность, где можно имитировать свою смерть, менять пол, возраст и род занятий, и это тоже будет вариантом нормы. В конце концов, еще сто лет назад было фантастикой, что люди, живущие на разных концах света, смогут видеть друг друга и общаться с помощью небольших гаджетов. Но для восприятия этой реальности потребуются новые качества. В первую очередь – критичность. И судя по всему, это будет совсем не лишний навык. 


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