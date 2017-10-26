Американских солдат сделают менее мужественными

Мужчинам и мальчикам предписано побольше жаловаться, поменьше рисковать, не ввязываться в приключения, не стесняться демонстрировать свою слабость и почаще обращаться к психологам. Таковы рекомендации Американской психологической ассоциации, играющей в жизни США ключевую роль. Считается, что они ведут страну к катастрофе.

Минувшей зимой Американская психологическая ассоциация (АПА) выпустила свои рекомендации по лечению мальчиков и мужчин. И это не какое-то узкопрофильное событие в сфере медицины. В АПА состоит 117 500 практикующих психологов, а ее рекомендации используются не только в кадровых службах частных компаний, университетах и больницах, но и в государственных школах, а также в армии.

Члены АПА выступают экспертами в судах, работают психологами в бюджетных организациях, ведут обширную частную практику. Указивки этой почтенной организации без преувеличения определяют жизнь целых поколений. От них зависит принятие на работу или увольнение, победа или проигрыш в суде – и множество других судьбоносных для простого американца решений.

Именно поэтому новые рекомендации АПА вызвали шквал возмущения в прессе и социальных сетях, а напуганные гневом масс психологи теперь обещают «дополнить и улучшить» свои рекомендации. Дело в том, что, несмотря на левацкую риторику со всем этим «равноправием гендеров», произведение психологов оказалось откровенно сексистским. Только не антиженским, а антимужским.

У американских мужчин хватает проблем. За выдающиеся успехи в бизнесе, науке, производстве они расплачиваются снижением ожидаемой продолжительности жизни, постоянным ростом числа самоубийств (суициды среди мужчин встречаются в 3,5 раза чаще, чем среди женщин), распространением алкоголизма и зависимости от опиоидов.

Но вместо того, чтобы предложить «мужчинам и мальчикам» помощь в решении их невыдуманных проблем, АПА заявляет, что они сами во всем виноваты. Жизнь им портит их собственная мужественность, или, как принято говорить, «маскулинность».

«Главная мысль нашего исследования в том, что традиционная маскулинность с ее стоицизмом, соревновательностью, доминантностью и агрессивностью является в целом вредной», – гласит предисловие. Мужчины, на свое несчастье обладающие этими чертами, «ведут менее здоровый образ жизни, злоупотребляют табаком и алкоголем, реже обращаются за помощью к психологам».

Традиционной мужественности авторы рекомендаций противопоставляют «множественные маскулинности». Не совсем понятно, что это такое, но читателя быстро подводят к выводу, что трансгендеры, геи и сексуально неопределившиеся личности в целом гораздо здоровее и счастливее обычных мужчин.

Это противоречит американской же статистике, согласно которой трансгендеры являются одним из самых несчастных меньшинств США. Они лидируют по таким параметрам, как число самоубийств и психиатрических расстройств, безработица, бедность и бездомность.

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При этом доказательствами эксперты АПА себя не утруждают. Их любимое научное обоснование – «известно, что» или «разумеется». Например, «разумеется, стоит исследователям отбросить стереотипы и предубеждения, как оказывается, что в основном мужчины и женщины ведут себя примерно одинаково».

Или, как утверждает один из авторов рекомендаций Рион Макдермотт, «известно, что гендер давно уже не является оппозицией мужского и женского».

Этому подвижному, неопределимому гендеру упрямо противостоят американские мужчины, которые руководствуются в своем поведении замшелыми стереотипами. Самыми вредоносными чертами маскулинности АПА считает «склонность к риску, приключениям, насилию, целеустремленность, неженственность, отказ казаться слабым». Свойства, во многом благодаря которым возникла вся человеческая цивилизация, современным мужчинам предлагается выдавливать из себя по капле.

В 2007 году та же АПА выпустила рекомендации по лечению девочек и женщин. Казалось бы, в них она должна была развенчать гендерные стереотипы «феминности». Но этого не случилось. Все реальные проблемы женщин – депрессивность, тревожность, рост попыток самоубийства – объяснялись не их гендерными предрассудками, не объективными причинами типа безработицы или неуверенности в завтрашнем дне, а кознями и провокациями маскулинных самцов.

С тех пор АПА (а это почти все практикующие психологи США) позиционирует мужчин как агрессивное патриархальное большинство, а женщин – как страдающее от них меньшинство.

Отчасти это связано с демографическим изменением внутри самой профессии. Среди психологов все больше женщин, к тому же сама профессия стремительно молодеет, то есть ряды специалистов пополняют вчерашние студенты, пораженные левацкой риторикой еще в университете.

Вместо того, чтобы самим формировать тренды, психологи послушно плетутся в хвосте общественного мнения, согласно которому женщина сегодня по определению жертва, а мужчина – агрессор. Подобные штампы вместе с «текучим гендером» и «множественными маскулинностями» навязываются буквально из каждого утюга. То голливудские звезды презентуют публике своих чад в одежде, свойственной другому полу. То Виндзоры объявляют, что их новорожденные младенцы сами выберут себе гендер, когда подрастут. Новоявленные психологи не видят в этом манипуляции сознанием, они просто следуют за трендом.

Свою роль играет и то, что психологическое образование давно оторвалось от медицинского. Прописанное по гуманитарному профилю, оно не требует освоения серьезной научной базы.

Показательна, например, научная биография одного из авторов рекомендаций АПА Риона Макдермотта. По первому образованию он метеоролог. Затем какое-то время был «профессиональным скейтбордистом». Потом решил последовать примеру свой мамы – психолога с многолетним стажем – и все-таки получил диплом. Его кандидатская была посвящена тому, как «стресс осознания своей гендерной идентичности мужчинами-студентами влияет на их будущую склонность к насилию в отношении своих партнерш».

За это и подобные исследования Макдермотт получил грант в 875 тысяч долларов. Сегодня он один из ведущих психологов США.

Из таких вот профессионалов и состоит сегодня АПА, что не мешает ей оставаться важнейшим инструментом социальной инженерии в США. Результаты ее деятельности по разжиганию вражды между женщинами и мужчинами видны невооруженным глазом.

Рождаемость за последние 10 лет упала на 18% в больших городах и на 12% в деревне, достигнув исторического минимума. Число самоубийств за 15 лет выросло почти на четверть, поставив национальный антирекорд в стране, пережившей Великую депрессию. Причем в группе взрослых белых мужчин – носителей пресловутой маскулинности – рост шел опережающими темпами.

Парадоксальным образом, несмотря на многолетнюю промывку мозгов, в последнее время в стране растет число молодых женщин, считающих счастливый брак непременным условием полноценной жизни. Однако число согласных с ними мужчин снижается быстрее. Сегодня только 29% молодых американцев считают важным для себя успешный брак. Еще столько же вообще не собираются жениться.

В поколении миллениалов лишь 70% заключат официальные браки – по сравнению с 91% первого послевоенного поколения беби-бумеров. И существует обоснованное мнение, что это прямое следствие левацкой гендерной политики. Новые рекомендации АПА находятся в том же тренде. Они подтолкнут страну к демографической катастрофе еще сильнее.