Украина провела учения с боевой стрельбой в Азовском море

Украинские военные провели двухдневные учения с боевой стрельбой на побережье Азовского моря, сообщил пресс-центр операции объединенных сил вооруженных сил Украины.

По данным пресс-центра, учения «Попутный ветер» прошли на одном из полигонов в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе, из-за стрельб перекрывали для судоходства и воздушного движения определенный район акватории Азовского моря.

«Целью обучения... было не допустить высадки основных и отбить передовые силы десанта противника, отбросить его назад в море и уничтожить во время отхода... Всего были задействованы около 400 человек личного состава, пять кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин (танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили различных типов), два вертолета Ми-8 армейской и один Ми-14 морской авиации, а также два самолета-штурмовика Су-25 и два истребителя МиГ-29», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Согласно легенде учений, разведка обнаружила в акватории Азовского моря вблизи украинского побережья условную морскую цель, ее идентифицировали как катерную десантную группу противника. После этого начался условный бой. После уничтожения морского десанта противника эвакуировал раненых.

Ранее глава минобороны Украины Андрей Загороднюк в ходе встречи с коллегой из Румынии Николае-Ионелом Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности предложил совместно «противодействовать угрозам» в Черном море.

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