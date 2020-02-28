Туроператоры заявили о рисках банкротства из-за коронавируса

Туроператоры предупреждают о возможности банкротств на российском туристическом рынке из-за коронавируса и просят Минэкономразвития оказать поддержку, следует из сообщения Российского союза туриндустрии (РСТ).

Представители РСТ обратились к министру экономического развития Максиму Решетникову «с просьбой оказать поддержку туроператорам, работающим на направлениях Китайской Народной Республики, Италии, Южной Кореи и Ирана, а также содействовать в необходимом возврате средств от партнеров туроператоров как за рубежом, так и в России», передает ТАСС.

Отмечается, что «если ситуация продолжит ухудшаться, и последует закрытие других направлений, российская туриндустрия может понести серьезные структурные потери, а в условиях отсутствия конкретных мер государственной поддержки, ряд туроператорских компаний, представляющих различные сегменты туристического рынка, будут вынуждены прекратить свою деятельность».

Между тем Роспотребнадзор сообщил, что в России за прошедшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что «за период мониторинга зарегистрировано 1 тыс. 163 заболевший с признаками острых респираторных вирусных инфекций, прибывших из КНР».По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: «97 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, один – стафилококк, один – микоплазма, один – гемофильная инфекция».

Лишь у двоих был выявлен коронавирус, однако12 февраля их выписали из стационара с выздоровлением.

Также проведено более 33 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у людей, прибывших из КНР. Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 126 медучреждениях в субъектах России, там размещены 443 граждан КНР.

Кроме того, по состоянию на пятницу под контролем остаются 8,6 тыс. человек, прибывших в Шереметьево из КНР.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о действиях при подозрении на коронавирус.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс. человек, количество случаев заражения с момента вспышки заболевания составило 78,5 тыс.

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