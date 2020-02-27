Министр обороны Турции обсудил ситуацию в Идлибе с главой Пентагона

Глава Пентагона Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром, стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

«Наш министр и его американский коллега обсудили по телефону, прежде всего, решение проблемы в Идлибе, а также обменялись мнениями о двусторонних, региональных проблемах и коснулись тем обороны и безопасности», – передает сообщение минобороны Турции РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что сирийский президент Башар Асад, Россия и Иран якобы виноваты в подрыве прекращения огня в Сирии.

Помпео также заявлял, что Вашингтон обсуждает варианты совместных с Анкарой возможных действий в Сирии.