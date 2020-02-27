Глава ЦИК выступила против введения порога явки на голосовании по Конституции

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что не считает нужным вводить минимальный порог явки на предстоящем общероссийском голосовании по поправке к Конституции.

Памфилова заявила на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, что «исходя из наших национальных, исторических и иных особенностей я бы не стала этого делать». Она подчеркнула, что «это должно быть свободное волеизъявление», передает ТАСС.

«Тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на эти решения, тот принимает участие», – добавила она.

Ранее было определено время голосования по Конституции. Также сообщалось, что день голосования решено сделать оплачиваемым выходным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.