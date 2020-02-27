В Совфеде объяснили переживания США из-за «Панцирей» в Сербии

«В случае с Сербией у американцев свою роль играет историческая память. Они прекрасно помнят, как ЗРК С-125 «Нева» сбил бомбардировщик F-117 под Буджановцами», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал угрозы Госдепа США ввести санкции против Сербии из-за покупки ЗРПК «Панцирь-С1».

«Панцирь-С1» – это комплекс ближнего радиуса действия, который гарантировано обеспечивает поражение любых целей. Американцы понимают, что приобретая «Панцирь» – Сербия приобретает серьезные возможности для прикрытия своих ключевых объектов и сухопутных войск», – заметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Кроме того, в случае с Сербией у американцев свою роль играет историческая память. То, что произошло с Югославией и Белградом – им никто и никогда не простит. Кроме того, они прекрасно помнят работу зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева», с помощью которого сербы сбили бомбардировщик F-117 под Буджановцами», – добавил сенатор.

«Потому если США по каким-то своим соображениям захотят эскалации военного конфликта с Сербией – они будут ограничены в своих возможностях. Именно поэтому они нервничают, переживают и грозят Белграду санкциями из-за покупки российских ЗРПК «Панцирь-С1», – заключил Клинцевич.

В свою очередь член Общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко считает, что американцев «беспокоит появление российской техники не только в Сербии, но и в любой другой стране».

«Это очередной эпизод недобросовестной конкуренции в области поставок оружия. Для Америки это неприятно, потому что российские системы и средства ПВО эффективны. США, теряя монополию и лидирующие позиции, пытаются угрожать, запугивать. Но это порочная практика», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

«Но, я думаю, это не первый и не последний случай. Тактико-технические характеристики наших систем по-прежнему привлекательны для большого количества стран. Такого рода политика США не увенчается успехом», – резюмировал Коротченко.

Ранее Госдеп США призвал Сербию отказаться от приобретения российских вооружений. В ведомстве отметили, что не раз «высказывали озабоченность» по этому вопросу, включая приобретение Сербией ЗРПК «Панцирь-С1».

В Госдепе также заявили, что призывают своих «союзников и партнеров отказаться от операций с Россией, которые могут привести к введению санкций».

Тем временем президент Сербии Александар Вучич заявил в эфире «О2», что «после отмены торговых пошлин ожидается ужасное давление на Сербию с требованием де-факто или де-юре признать Косово», чтобы его можно было «включить в ООН».

Вучич в скором времени посетит США, где намерен «бороться за позиции Сербии», но он не ждет, что Вашингтон «или другие международные игроки изменят свои позиции по Косову».

В субботу ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.

Напомним, в 2018 году Приштина ввела торговые пошлины в размере 100% на товары из Сербии.

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