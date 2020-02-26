Путин потребовал поставить заслон на пути нелегальной миграции

Президент Владимир Путин поручил развивать правоприменительную практику в сфере предоставления российского гражданства, но поставить надежный заслон на пути нелегальной миграции.

Выступая в среду на заседании коллегии МВД, глава государства напомнил о принятых мерах, которые дали возможность в упрощенном порядке приобретать гражданство России жителям Донбасса, а также соотечественникам, переселяющимся в Россию.

«Надо и в дальнейшем совершенствовать законодательную базу, а главное – правоприменительную практику на этом направлении. Я прошу внимательно относиться к каждому конкретному случаю, проявлять участие и доброе, радушное человеческое отношение к людям, которые хотят связать свою судьбу с Россией», – передает ТАСС слова Путино.

При этом, продолжил президент, «необходимо поставить надежный заслон на пути незаконной миграции».

По его словам, в первую очередь в контроле ситуации на рынке труда «нужно учитывать, безусловно, интересы» самих российских граждан.