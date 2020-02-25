Российские индексы рухнули на фоне ситуации с коронавирусом

Укороченная неделя на российском рынке акций началась провалом до минимумов с начала декабря прошлого года – биржевые индексы снизились на 3-5% на фоне опасений о распространении коронавируса по всему миру.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 3,33%, до 3002,68 пункта, а долларовый индекс РТС – на 5,16%, до 1446,11 пункта, следует из данных Московской биржи, передает ТАСС.

Разницу в динамике основных индексов объясняет вечерний рост доллара на 1,39 рубля, до 65,46 рубля.

Утром во вторник курс рубля также значительно снижался к доллару и евро в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

До этого сообщалось, что богатейшие люди мира потеряли 139 млрд долларов за день из-за коронавируса.