ЦБ отменил комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменил комиссии для банков на переводы, производимые физическими лицами, в Системе быстрых платежей (СБП) до 30 июня 2022 года.

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», – приводит ТАСС пресс-релиз регулятора.

Отмечается, что это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам – физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам.

Нулевой тариф ЦБ начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

Напомним, в июле банки захотели увеличить комиссию в системе быстрых платежей.