Эрмитажного кота сделали оракулом чемпионата Европы по футболу

Оракулом на чемпионате Европы по футболу 2020 года станет эрмитажный кот Ахилл, рассказала хозяйка животного, ветеринар Анна Кондратьева.

«Он будет принимать участие, Ахилл будет оракулом на чемпионате Европы – 2020», – сказала она ТАСС.

Сейчас, по словам хозяйки, Ахилл задействован в социальных проектах. Кот ездит в детские дома, хосписы, дома престарелых.

«Ахилл такой уникальный кот, что его даже пускают в реанимацию. Просто не каждый кот становится котом-терапевтом. А он очень покладистый, очень спокойный, ему достаточно комфортно при перемещениях. Он в самом расцвете сил, ежегодно проходит осмотр у ветеринарного врача», – отметила Кондратьева.

Кот Ахилл был предсказателем Кубка конфедераций-2017 по футболу, а также оракулом ЧМ-2018 в России.

Кот предсказал победу сборной России в матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Египта. Ахилл занял первое место в рейтинге популярных котов в 2018 году.